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16:42 11.09.2019

Мужчина, во время задержания бросавший в полицейских гранаты, уведомлен о подозрении в покушении на убийство правоохранителя – прокуратура Киевщины

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Мужчина, во время задержания бросавший в полицейских гранаты, уведомлен о подозрении в покушении на убийство правоохранителя – прокуратура Киевщины

Ирпенский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области уведомила о подозрении в совершении есть в покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа мужчине, который во время его задержания оказал сопротивление сотрудникам полиции, в том числе бросил в них две гранаты.

"Последний, во время его задержания сотрудниками полиции, забаррикадировался в доме и сопротивлялся, во время чего бросил в сторону полицейских две гранаты. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружены и изъяты еще две гранаты, патроны различного калибра и другое оружие", - сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Задержанный мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины, то есть в покушении на убийство сотрудников правоохранительного органа.

"Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс-службе .

Теги: #киевская_область #прокуратура #полиция
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