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14:24 11.09.2019

Кабмин Украины распорядился выплатить каждому освобожденному из РФ 7 сентября украинцу по 100 тыс. грн

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Кабмин Украины распорядился выплатить каждому освобожденному из РФ 7 сентября украинцу по 100 тыс. грн

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает о решении Кабинета министров о единовременной денежной выплате освобожденным из РФ украинским морякам и политзаключенным в размере 100 тыс. грн.

"Только что приняла участие во втором заседании Кабинета министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. грн", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

По ее информации, ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

"Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна", - добавила она.

Теги: #пленные #денисова #кабмин
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