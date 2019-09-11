Кабмин Украины распорядился выплатить каждому освобожденному из РФ 7 сентября украинцу по 100 тыс. грн

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает о решении Кабинета министров о единовременной денежной выплате освобожденным из РФ украинским морякам и политзаключенным в размере 100 тыс. грн.

"Только что приняла участие во втором заседании Кабинета министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. грн", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

По ее информации, ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

"Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна", - добавила она.