Пожарные ликвидировали основную часть пожара на незаконной свалке вблизи аэропорта "Борисполь"

Пожарные совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГЧС) ликвидировали основную часть очагов возгорания на незаконной свалке вблизи международного аэропорта "Борисполь", сообщил на своей странице в Facebook коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

"Основная часть пожара ликвидирована. По мнению специалистов, удалось избежать реальной экологической катастрофы. Но профессионализм пожарных не оправдывает халатности тех, кто это допустил… Благодарен нашим ребятам из службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения аэропорта, строителям и другим", - написал Зубко в Facebook.

Как ранее сообщала ГЧС, пожар на незаконной свалке на территории Гнединского сельсовета недалеко от Борисполя начался 10 сентября. Горели около двух гектаров травяного настила и мусора отдельными ячейками.