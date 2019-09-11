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13:37 11.09.2019

Рада приняла в первом чтении законопроект о добровольном применении национальных стандартов

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Рада приняла в первом чтении законопроект о добровольном применении национальных стандартов

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1068 о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", устанавливающий переход на добровольное применение национальных стандартов.

"За" проголосовали 286 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Это завершение реформы технического регулирования, которая началась в 2014 году. Законопроект окончательно закрепляет добровольность применения (национальных – ИФ) стандартов на территории Украины. При этом хочу подчеркнуть: все требования относительно безопасности и здоровья граждан полностью регулируются техничными регламентами", – сказала замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, представляя законопроект в парламенте.

Народные депутаты также поддержали сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта ко второму чтению.

Теги: #верховная_рада #стандарты
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