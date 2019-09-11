Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

На участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области около 11.30 среды было зафиксировано задымление и шесть взрывов боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее для дальнейшей утилизации… По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектар сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - говорится в оперативной информации, распространенной пресс-службой Минобороны в среду днем.