Госкино запретило 2 российских фильма с начала 2019 года

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) с начала 2019 года запретило демонстрирование и распространение на территории страны два российских фильма и предоставило разрешение на прокат одного российского фильма.

В ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс-Украина" говорится, что в текущем году на рассмотрении Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино было три фильма российского производства: "Громкая связь" (реж. А.Нужный), "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян) и "Стрела" (реж. Е. Никитин).

"Из них два фильма – "Я так не думаю" и "Стрела" большинством голосов членов Экспертной комиссии были запрещены для распространения и демонстрирования на территории Украины", - говорится в ответе на запрос.

В то же время, отмечается, что фильм "Громкая связь" был разрешен к показу с индексом зрительской аудитории "16", и сроком действия прокатного удостоверения до конца мая.,

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году 3 российских сериала и предоставило разрешение на прокат 3 российских фильмов.