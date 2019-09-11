События

09:45 11.09.2019

В Днепре горел торговый центр

1 мин читать
В Днепре горел торговый центр

Пожар в торговом центре "Мириада" в г.Днепр произошел в ночь на среду, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 сентября в 01:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по проспекту Александра Поля, Центрального района города Днепр", - сказано в сообщении.

Спасатели установили, что пожар возник на внешней стороне дома, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью. Согласно размещенным на сайте ГСЧС фотографиям, загорелось здание торгового центра "Мириада"

Отмечается, что огнем повреждено алюминиевую обшивку со стекловатой в середине площадью 60 м2.

"В 1:46 огонь локализован и в 3:16 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Теги: #днепр #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 10.09.2019
Пожар на мусорной свалке в Бориспольском районе локализован – ГСЧС

Пожар на мусорной свалке в Бориспольском районе локализован – ГСЧС

20:00 10.09.2019
В Бориспольском районе горит мусорная свалка – ГСЧС

В Бориспольском районе горит мусорная свалка – ГСЧС

11:27 10.09.2019
На Харьковщине на территории полигона горят торфяники

На Харьковщине на территории полигона горят торфяники

18:28 09.09.2019
Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

09:52 07.09.2019
Мэр Днепра Филатов досрочно открыл Новый мост

Мэр Днепра Филатов досрочно открыл Новый мост

08:17 07.09.2019
В Роменском районе горела газовая скважина "Ахтырканефтегаз"

В Роменском районе горела газовая скважина "Ахтырканефтегаз"

00:33 07.09.2019
На запорожском курорте Приморск горит электроподстанция

На запорожском курорте Приморск горит электроподстанция

20:12 05.09.2019
Пожар на мусорной свалке в Демидове возле Киева потушен

Пожар на мусорной свалке в Демидове возле Киева потушен

16:23 05.09.2019
В Демидове возле Киева горит мусор на территории сортировочного завода - ГСЧС

В Демидове возле Киева горит мусор на территории сортировочного завода - ГСЧС

16:43 03.09.2019
KSG Agro и БФ "Майбутнє" выступили партнерами проекта #ВплавьДнепр

KSG Agro и БФ "Майбутнє" выступили партнерами проекта #ВплавьДнепр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу – Офис президента

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Трамп уволил Болтона

Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкино запретило 2 российских фильма с начала 2019 года

В Киевской области подозреваемый во время задержания бросал гранаты в полицейских

В Киеве 11-16 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Новая символика танковой бригады ВСУ в Кривом Роге

В Украине для танкистов пошьют костюмы с огневой защитой

На Киевщине фигурант уголовного производства при задержании закидал полицейских гранатами

В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки

Мощный взрыв произошел у посольства США в Афганистане

Запуск японского грузового корабля к МКС отменен из-за пожара на площадке

В Харькове автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА