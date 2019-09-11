В Киеве 11-16 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве в ближайшие дни сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщила Киевская горгосадминистрация.

"В Киеве 11-16 сентября сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В управлении по вопросам гражданской защиты КГГА призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. Также в ведомстве напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

В частности, в случае оказания в очаге пожара не паниковать и не принимать поспешных необдуманных решений, не убегать от быстро приближающегося пламени в противоположную от огня сторону, преодолевать кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой, из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходить быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.

Если убежать от пожара невозможно, то выйти на открытую местность или поляну, войти в водоем или накрыться мокрой одеждой и дышать менее задымленным воздухом над самой поверхностью земли. При этом рот и нос прикрыть одеждой или куском любой ткани.

Гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветвями лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами.

Во время тушения пожара не отходить далеко от дорог и просек, не терять из виду других участников тушения пожара, поддерживать с ними связь с помощью голоса.

Возле высоких деревьев помнить, что они могут упасть и травмировать.

После выхода из очага пожара сообщить местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.