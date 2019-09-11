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04:02 11.09.2019

В Украине для танкистов пошьют костюмы с огневой защитой

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-Украинским танкистам пошьют новые спецкостюмы со специальной защитой от огня, сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины.

"Главная задача, стоявшая перед разработчиками этого спецкостюма, надежно защитить танкистов от огня. Специальный костюм изготовлен из арамидных тканей, иначе говоря, самопогашающихся. Эта ткань не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильный антистатик. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, костюм должен иметь такие свойства, чтобы в случае возникновения огня танкист за 10 секунд выбрался из боевой машины без ожогов.

"Мы обязательно учтем все замечания от наших танкистов, в следующем месяце завершат тестирование нового изделия", - сказано в сообщении.

Костюмы танкисты будут одевать во время выполнения боевых задач. Партию планируют пошить в зеленом цвете. Предварительная стоимость костюма - около 6 тыс. грн.

Кроме защитного костюма для экипажей боевых машин, военно-исследовательские испытания прошли изделия для пожарных подразделений, в частности, шлемы, маски и перчатки.

Отмечается, что эти изделия соответствуют государственным нормам из средств индивидуальной защиты и техническому регламенту Кабинета министров Украины.

Теги: #спецкостюмы #танкисты #украина
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