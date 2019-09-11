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01:01 11.09.2019

В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки

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В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки

В Северной Корее провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление северокорейского ЦТАК.

Отмечается, что на испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Эта система названа "сверхкрупной". Ее характеристики не указываются.

В августе в КНДР провели несколько пусков ракет малой дальности.

При этом президент США Дональд Трамп, несмотря на регулярно проводимые Северной Кореей испытания, назвал отношения с Пхеньяном "хорошими".

Теги: #пуск #ракеты #кндр
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