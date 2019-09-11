События

00:55 11.09.2019

Запуск японского грузового корабля к МКС отменен из-за пожара на площадке

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Старт японского грузового космического корабля HTV-2 (Kounotori 8 - "Белый аист 8") к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в среду, в последний момент был отменен из-за возникшего на стартовой площадке пожара, сообщило Национальное управление по исследованию космического пространства США (NASA).

По сообщению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), в настоящее время ведется тушение пожара. Резервная дата запуска намечена на период с 12 по 31 сентября.

Запуск автоматического космического корабля на орбиту с помощью ракеты-носителя H-2IIB планировалось осуществить в 00:33 по московскому времени с космического центра на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии.

Японский "грузовик" должен доставить на МКС более четырех тонн груза, в том числе продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Стыковка японского грузового корабля с МКС была запланирована на 14 февраля. Она должна осуществляться с помощью захвата сблизившегося со станцией "грузовика" автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим подведением его к стыковочному узлу американского модуля МКС Harmony.

В составе МКС японский "грузовик" должен провести около месяца.

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