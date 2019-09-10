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21:51 10.09.2019

Двухлетний ребенок погиб под песчаным слоем в карьере в Донецкой области

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Двухлетний ребенок погиб под песчаным слоем в карьере в Донецкой области

Слоем песка засыпало двухлетнего ребенка в карьере в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области, во вторник, в 19:05, в службу спасения "101" сообщили, что в Доброполье в песчаном карьере двухлетнего ребенка засыпало слоем песка.

"Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.

Спасатели ГСЧС привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.

Теги: #донецкая_область #чп #ребенок
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