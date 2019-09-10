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21:09 10.09.2019

Помпео заявил о частых разногласиях с Болтоном

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Помпео заявил о частых разногласиях с Болтоном

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что между ним и советником президента США Джоном Болтоном часто во время работы возникали разногласия.

"Было много раз, когда я не соглашался с Болтоном. Это точно", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о его рабочих отношениях с Болтоном.

Он добавил, что разногласия у него возникают далеко не только с Болтоном, но и со многими другими людьми, с которыми он работает.

Госсекретарь США отметил, что не удивился отставкой Болтона с поста советника президента США, потому что старается вообще ничему не удивляться.

"Я никогда не удивляюсь. И я говорю не только об этой ситуации", - добавил Помпео с улыбкой.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил Болтона подать заявление об отставке. Президент объяснил это разногласиями с Болтоном по ряду тем. В итоге Болтон подал заявление во вторник, подчеркнув при этом в твиттере, что изначально он сам, а не Трамп, предложил такой вариант.

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