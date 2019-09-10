События

21:04 10.09.2019

ГБР расследует возможные противоправные действия сотрудников СБУ в отношении задержанного

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ГБР расследует возможные противоправные действия сотрудников СБУ в отношении задержанного

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по сообщению главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер о возможных противоправных действий сотрудников Службы безопасности Украины.

"По информации главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека: в апреле 2016 работники СБУ задержали гражданина; во время задержания правоохранители надели ему на голову мешок, отвезли на лесополосу и избили - как следствие он получил телесные повреждения и оказался в больнице", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

Отмечается, что сотрудники СБУ хотели скрыть свое преступление и, используя угрозы, заставляли задержанного подписать нужные процессуальные документы в больнице.

Следователи квалифицировали данное событие как превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #сбу #жесткое_обращение
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