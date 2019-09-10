"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Харьковский окружной административный суд по иску партии "Европейская солидарность" признал противоправным и отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Как сообщает во вторник пресс-служба "Евросолидарности", решение суда мотивировано тем, что Харьковский горсовет принял данное решение со значительными нарушениями процедуры. В частности, не было проведено его общественное обсуждение, предусмотренное законодательством. Также проект решения не был обнародован в соответствии с положениями закона "О доступе к публичной информации".

"Европейская солидарность" в исковом заявлении отмечала, что кроме нарушения процедуры принятия, данное решение противоречит закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Указанный закон запрещает присваивать объектам имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР. Георгий Жуков занимал руководящие должности в коммунистической партии, а именно должность члена президиума ЦК КПСС и должности в высших органах власти и управления СССР, в частности, должность министра обороны СССР. Поэтому действующее законодательство Украины запрещает присваивать объектам права собственности и географическим объектам имя Жукова Г. К.", - добавили в пресс-службе политсилы.

В партии также подчеркнули необходимость соблюдения закона о декоммунизации, который был принят Верховной Радой VIII созыва.