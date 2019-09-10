Два грузовика столкнулись на объездной дороге Тернополя, водитель одного из них погиб – полиция

Во вторник на объездной дороге Тернополя не разминулись грузовики "МАЗ" и "Рено", вследствие чего водитель одного из автомобилей погиб, сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"По предварительным данным водитель МАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП травмы не совместимые с жизнью получил водитель грузовика МАЗ. Спасатели с помощью спецоборудования распилили кабину авто чтобы извлечь водителя, однако в медучреждение пострадавший так и не доехал. Он умер в карете скорой помощи", - говорится в обнародованном на сайте Нацполиции Украины сообщении.

Работники полиции устанавливают подробные обстоятельства аварии. Продолжаются следственные действия.