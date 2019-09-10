События

20:07 10.09.2019

Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

1 мин читать

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий, в частности, введение лицензирования деятельности по добыче урановой руды Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" на вечернем пленарном заседании во вторник за основу поддержало 293 народных депутатов, в целом – 264.

На сегодня лицензирование со стороны ГИЯРУ, согласно закону "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", осуществлялось на переработку урановых руд, а также их перевозку.

Кроме того, Рада также внесла ряд изменений в закон "О защите человека от влияния ионизирующего облучения".

Теги: #гияру
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 23.11.2018
"Энергоатом" подал все необходимые документы для ремонта блока №1 ХАЭС для продления срока эксплуатации

"Энергоатом" подал все необходимые документы для ремонта блока №1 ХАЭС для продления срока эксплуатации

10:42 11.10.2018
ГИЯРУ продлила срок эксплуатации блока №4 Запорожской АЭС на 10 лет

ГИЯРУ продлила срок эксплуатации блока №4 Запорожской АЭС на 10 лет

15:17 06.08.2018
Под Хмельницком нашли "фонящий" контейнер

Под Хмельницком нашли "фонящий" контейнер

11:16 16.07.2018
ГИЯРУ продлила срок эксплуатации блока №3 Ривненской АЭС на 20 лет

ГИЯРУ продлила срок эксплуатации блока №3 Ривненской АЭС на 20 лет

18:17 01.06.2018
ГИЯРУ разрешила "Энергоатому" ввод в эксплуатацию комплекса по переработке РАО на РАЭС

ГИЯРУ разрешила "Энергоатому" ввод в эксплуатацию комплекса по переработке РАО на РАЭС

11:22 18.05.2018
ГИЯРУ обеспокоена уровнем подготовки персонала для "Источника нейтронов" в Харькове

ГИЯРУ обеспокоена уровнем подготовки персонала для "Источника нейтронов" в Харькове

15:53 28.02.2018
МАГАТЭ подтвердило выполнение Украиной соглашения о нераспространении ядерного оружия

МАГАТЭ подтвердило выполнение Украиной соглашения о нераспространении ядерного оружия

11:26 03.11.2017
ГИЯРУ продлила срок эксплуатации блока №3 Запорожской АЭС на 10 лет

ГИЯРУ продлила срок эксплуатации блока №3 Запорожской АЭС на 10 лет

13:41 25.10.2017
Кабмин назначил главой ГИЯРУ Плачкова

Кабмин назначил главой ГИЯРУ Плачкова

11:38 22.09.2017
Кабмин объявил конкурс на главу ГИЯРУ и назначил его на 10 октября

Кабмин объявил конкурс на главу ГИЯРУ и назначил его на 10 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Трамп уволил Болтона

Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы – ГСЧС

Все освобожденные из РФ украинцы получают необходимую медпомощь, Бекирову сделали тяжелую операцию - Денисова

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Два грузовика столкнулись на объездной дороге Тернополя, водитель одного из них погиб – полиция

В Бориспольском районе горит мусорная свалка – ГСЧС

Адвокаты Балуха продолжат обжаловать приговор российского суда - СМИ

Армия Асада продолжает бомбить Идлиб, есть новые жертвы - СМИ

В результате давки в Ираке погиб 31 паломник, 75 получили ранения

Освобожденный Гибралтаром иранский танкер остается у берегов Сирии - СМИ

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

Нардеп Шахов призвал новый Кабмин немедленно исправить критические ошибки правительства Гройсмана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА