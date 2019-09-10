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19:58 10.09.2019

Адвокаты Балуха продолжат обжаловать приговор российского суда - СМИ

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Адвокаты Балуха продолжат обжаловать приговор российского суда - СМИ

Защиты освобожденного из российского заключения украинского активиста Владимира Балуха намерена продолжать обжалование приговора российского суда, сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении продолжаться. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу и мы ее направим", – сказала Динзе.

Она отметила, что ей также не известно, на каком именно основании освободили Балуха "и это еще предстоит выяснить".

Как сообщалось, 7 сентября состоялся взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину вернулись: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов и военнопленные украинские моряки.

Владимир Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Теги: #рф #балух #суд
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