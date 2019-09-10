События

19:53 10.09.2019

В результате давки в Ираке погиб 31 паломник, 75 получили ранения

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Минимум 31 человек погиб из-за давки в священном для мусульман-шиитов городе Кербела в Ираке, сообщает Аljazeera.

Еще около 100 человек получили ранения.

Давка произошла на шествии паломников, организованном в честь дня Ашура, особо почитаемого шиитами. В этот день происходит поминовение шиитских мучеников, в частности, внука пророка Мухаммада - Хусейна ибн Али, чей мавзолей расположен в Кербеле.

Причиной давки, по данным СМИ, стало обрушение одной из конструкций на шествии, спровоцировавшее панику.

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