Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

В течение текущих суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил во вторник вечером.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сводке, опубликованной во вторник вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

При этом в сообщении пресс-центра отсутствует информация о наличии или отсутствии потерь в рядах ВСУ вследствие обстрелов со стороны боевиков.

Согласно информации, боевики с начала суток совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку н.п.Богдановка с направления Петровского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки с направления Минерального - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направлению Ужовки - из стрелкового оружия.

Еще три обстрела украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Катериновки с направления Молодежного - из автоматического гранатомета; вблизи Крымского с направления Жолобка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки с направлению Калиновой - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.