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19:49 10.09.2019

Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

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Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во вторник заявил, что в беседе с Дональдом Трампом сам предложил подать в отставку.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон в Twitter.

Это заявление противоречит словам американского лидера. Ранее во вторник Трамп заявил, что это он попросил Болтона уйти в отставку.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Теги: #болтон
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