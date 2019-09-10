События

19:49 10.09.2019

Нардеп Шахов призвал новый Кабмин немедленно исправить критические ошибки правительства Гройсмана

1 мин читать

Народный депутат Сергей Шахов призвал премьер-министра исправить критические ошибки предыдущего правительства. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой" во вторник, сообщила пресс-служба нардепа.

По его словам, новый Кабинет Министров Украины должен немедленно исправить 3 критических ошибки Гройсмана - снизить коммунальные тарифы, навести порядок в государственных компаниях и, наконец, завершить децентрализацию.

"Во-первых, если не снизить коммунальные тарифы, украинцы будут и дальше получать заоблачные платежки, а отрасль будет наращивать долги. Во-вторых, кадровых изменений требуют коррумпированная "Укрзализныця", "Укрпочта", которая постоянно просит дотации на свою деятельность, и "Нафтогаз", который работает в основном на премии своего руководства", - отметил нардеп.

В-третьих, заявил парламентарий, необходимо срочно завершить одну из ключевых реформ — децентрализацию.

"Сотни общин ждут первые выборы. Кроме того, нужно инициировать внесение децентрализации в Конституцию", - подчеркнул Шахов.

По его мнению, перед тем, как выполнять свои обещания, новое правительство должно исправить ошибки предыдущего. "В противном случае, новый Кабмин может быстро утратить поддержку украинцев", - подытожил Шахов.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Трамп уволил Болтона

Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы – ГСЧС

Все освобожденные из РФ украинцы получают необходимую медпомощь, Бекирову сделали тяжелую операцию - Денисова

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Два грузовика столкнулись на объездной дороге Тернополя, водитель одного из них погиб – полиция

Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

В Бориспольском районе горит мусорная свалка – ГСЧС

Адвокаты Балуха продолжат обжаловать приговор российского суда - СМИ

Армия Асада продолжает бомбить Идлиб, есть новые жертвы - СМИ

В результате давки в Ираке погиб 31 паломник, 75 получили ранения

Освобожденный Гибралтаром иранский танкер остается у берегов Сирии - СМИ

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА