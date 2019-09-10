Рейтинг одобрения деятельности Трампа снизился на фоне опасений американцев из-за возможности рецессии - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа среди граждан США в сентябре снизился до 38%, сообщает во вторник телеканал ABC News со ссылкой на совместный опрос с газетой Washington Post.

По результатам предыдущего июльского опроса рейтинг Трампа был выше на 6 процентных пункта и составлял 44%. Это был максимум за всю историю опросов ABC News и Washington Post, посвященных работе Трампа на посту президента.

Не одобряют деятельность Трампа 56% опрошенных, что на 3 процентных пункта выше, чем в июле. 6% опрошенных не смогли высказать мнения по деятельности Трампа.

Одновременно с этим 60% опрошенных считают, что в течение следующего года в США может наступить рецессия. 35% респондентов считают, что рецессии в США в ближайшее время не будет.

Значительная часть опрошенных (43%) полагают, что торговая и экономическая политика Трампа повысила вероятность рецессии в США в ближайшее время. 34% считают, что политика Трампа на возможность рецессии не повлияла, а 16% убеждены, что политика президента снижает возможность рецессии.

Кроме того, 60% американцев обеспокоены тем, что торговые разногласия между США и Китаем, возникшие при администрации Трампа, могут способствовать росту цен в США.

Президент США Дональд Трамп вскоре после публикации результатов опроса заявил, что опросы ABC/Washington Post были самыми неточными из тех, что были проведены до президентских выборов 2016 года в США.

Также Трамп раскритиковал СМИ, заявив, что они используют опросы в качестве оружия.

"Одно из самых важных и сильных орудий, используемых фейковыми и коррумпированными СМИ, - это липовая информация по опросам, которую они публикуют. Многие из этих опросов предопределены, или же их составляют таким образом, чтобы выставить определенного кандидата в хорошем или плохом свете", - написал президент.

В опросе, проведенном 2-5 сентября, приняли участие 1003 гражданина США.