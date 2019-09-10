События

19:46 10.09.2019

Рейтинг одобрения деятельности Трампа снизился на фоне опасений американцев из-за возможности рецессии - опрос

2 мин читать
Рейтинг одобрения деятельности Трампа снизился на фоне опасений американцев из-за возможности рецессии - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа среди граждан США в сентябре снизился до 38%, сообщает во вторник телеканал ABC News со ссылкой на совместный опрос с газетой Washington Post.

По результатам предыдущего июльского опроса рейтинг Трампа был выше на 6 процентных пункта и составлял 44%. Это был максимум за всю историю опросов ABC News и Washington Post, посвященных работе Трампа на посту президента.

Не одобряют деятельность Трампа 56% опрошенных, что на 3 процентных пункта выше, чем в июле. 6% опрошенных не смогли высказать мнения по деятельности Трампа.

Одновременно с этим 60% опрошенных считают, что в течение следующего года в США может наступить рецессия. 35% респондентов считают, что рецессии в США в ближайшее время не будет.

Значительная часть опрошенных (43%) полагают, что торговая и экономическая политика Трампа повысила вероятность рецессии в США в ближайшее время. 34% считают, что политика Трампа на возможность рецессии не повлияла, а 16% убеждены, что политика президента снижает возможность рецессии.

Кроме того, 60% американцев обеспокоены тем, что торговые разногласия между США и Китаем, возникшие при администрации Трампа, могут способствовать росту цен в США.

Президент США Дональд Трамп вскоре после публикации результатов опроса заявил, что опросы ABC/Washington Post были самыми неточными из тех, что были проведены до президентских выборов 2016 года в США.

Также Трамп раскритиковал СМИ, заявив, что они используют опросы в качестве оружия.

"Одно из самых важных и сильных орудий, используемых фейковыми и коррумпированными СМИ, - это липовая информация по опросам, которую они публикуют. Многие из этих опросов предопределены, или же их составляют таким образом, чтобы выставить определенного кандидата в хорошем или плохом свете", - написал президент.

В опросе, проведенном 2-5 сентября, приняли участие 1003 гражданина США.

Теги: #президент #сша #опрос #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 10.09.2019
Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

19:20 10.09.2019
Трамп уволил Болтона

Трамп уволил Болтона

17:23 10.09.2019
Помпео: США отрежут Тегерану все пути к ядерному оружию

Помпео: США отрежут Тегерану все пути к ядерному оружию

12:05 10.09.2019
Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

11:18 10.09.2019
Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

11:10 10.09.2019
СМИ назвали имя возможного информатора спецслужб США, "эвакуированного" из России

СМИ назвали имя возможного информатора спецслужб США, "эвакуированного" из России

09:51 10.09.2019
СВР и посольство Украины возвращают из США картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны

СВР и посольство Украины возвращают из США картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны

06:11 10.09.2019
Американская разведка в 2017 году вывезла из России своего ценнейшего агента – телеканал

Американская разведка в 2017 году вывезла из России своего ценнейшего агента – телеканал

02:05 10.09.2019
Трамп не исключил встречу с Рухани

Трамп не исключил встречу с Рухани

00:34 10.09.2019
СВР и посольство Украины возвращают из США картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны

СВР и посольство Украины возвращают из США картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Трамп уволил Болтона

Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы – ГСЧС

Все освобожденные из РФ украинцы получают необходимую медпомощь, Бекирову сделали тяжелую операцию - Денисова

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" добилась отмены решения о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в Харькове

Два грузовика столкнулись на объездной дороге Тернополя, водитель одного из них погиб – полиция

Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

В Бориспольском районе горит мусорная свалка – ГСЧС

Адвокаты Балуха продолжат обжаловать приговор российского суда - СМИ

Армия Асада продолжает бомбить Идлиб, есть новые жертвы - СМИ

В результате давки в Ираке погиб 31 паломник, 75 получили ранения

Освобожденный Гибралтаром иранский танкер остается у берегов Сирии - СМИ

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА