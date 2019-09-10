Трамп уволил Болтона

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон покидает свой пост по просьбе Дональда Трампа.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter во вторник.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Он пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.