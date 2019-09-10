События

17:52 10.09.2019

В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы – ГСЧС

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В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы – ГСЧС

 В Черкассах в школе №29 в помещении фойе распылили газовую смесь, в результате 20 учеников были госпитализированы в больницу, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел в 10 сентября в 12:30. Учебный процесс в школе временно приостановлен, проведена эвакуация 257 учеников. Помещение, в котором произошло распыление газового баллончика проветрено.

"Работники скорой медицинской помощи на месте провели обследование учеников. Для дополнительного обследования, в Черкасскую областную детскую больницы у госпитализированы 20 учеников", - сказано в сообщении.

Позже в ГСЧС проинформировали, что по состоянию на 16:15 на дополнительное обследование оставлено 19 детей. Состояние здоровья 18 детей удовлетворительное, у 1 ребенка - средней тяжести.

Теги: #школа #газ #черкассы
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