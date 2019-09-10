Чиновники Криворожского горсовета присвоили более 1 млн грн, выделенных на празднование Дня города

В Днепропетровской области должностные лица Криворожского городского совета присвоили более 1 млн грн, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативниками управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры Днепропетровской области разоблачили преступную схему хищения бюджетных средств во время организации праздничных мероприятий, посвященных 244-й годовщине основания города Кривой Рог", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что должностные лица горсовета вступили в сговор и привлекли к противоправным действиям частного предпринимателя в качестве подрядчика праздника. Для проведения праздника горсовет заключила с предпринимателем договор на 4 млн грн.

"Стоимость услуг выступления артистов искусственно была завышена на сумму более 1 млн грн", - сообщили в полиции.

Отмечается, 9 сентября правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту расположения рабочих мест должностных лиц исполкома Криворожского горсовета.

"Одному из фигурантов дела было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.