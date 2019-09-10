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17:13 10.09.2019

В жилье нуждаются пятеро освобожденных из РФ политзаключенных - Денисова

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В жилье нуждаются пятеро освобожденных из РФ политзаключенных - Денисова

 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пятеро освобожденных из России политзаключенных украинцев и их семьи нуждаются в предоставлении жилья.

"У нас есть пять человек, которые нуждаются в предоставлении жилья. Это Олег Сенцов и его семья, Кольченко и его семья, Балух и его две семьи (поскольку у него есть сын, и у него есть внук), также Сизонович, Артур Панов, которому также нужно дать жилье, поскольку его дом находится на оккупированной территории", - сказала Денисова в интервью телеканалу "Прямой" во вторник днем.

Ранее она заявила, что государство купит жилье тем из освобожденных из РФ политзаключенных, кто в этом нуждается. По ее словам, речь идет о жилье в Киеве и все они согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

Теги: #жилье #освобожденные #денисова
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