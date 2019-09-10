Рябошапка уволил прокурора Запорожской области - Генпрокуратура

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 9 сентября подписал приказ об увольнении с должности прокурора Запорожской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Руководствуясь ст.9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 уволил с должности прокурора Запорожской области", - сказано в сообщении.

Согласно информации на сайте областной прокуратуры, Запорожскую прокуратуру возглавляет Валерий Романов.

Как сообщалось, 3 сентября Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской.

6 сентября Рябошапка уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.