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15:59 10.09.2019

Верховный суд оставил в силе 5-летний срок лишения свободы одному из обвиняемых в убийстве журналиста Веремия Крысину

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Верховный суд оставил в силе 5-летний срок лишения свободы одному из обвиняемых в убийстве журналиста Веремия Крысину

 Верховный суд не удовлетворил апелляцию защиты Юрия Крысина, одного из фигурантов в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Верховном суде.

"Верховный суд оставил в силе решение Апелляционного суда – 5 лет лишения свободы", - проинформировали в суде во вторник.

Как сообщалось, 19 февраля 2014 года в Киеве был убит журналист газеты "Вести" Веремий – он скончался в больнице "скорой помощи" от огнестрельного ранения в живот.

9 августа 2016 года следователи Генпрокуратуры Украины в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения преступлений т.н. "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана.

Вторым фигурантом в деле об убийстве журналиста является гражданин Украины Юрий Крысин.

Шевченковский районный суд Киева в декабре 2017 года приговорил Крысина к двум годам лишения свободы условно.

В июне 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор Крысину, определив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Теги: #майдан #убийство #суд #журналист
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