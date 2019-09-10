В 2019 году Нацполиция открыла 11 уголовных дел, связанных с антисемитизмом - Ложкин

На протяжении восьми месяцев 2019 года следователи Нацполиции открыли 11 уголовных дел по правонарушениям, связанным с антисемитизмом. Об этом сообщил президент Еврейской Конфедерации Украины Борис Ложкин, ссылаясь на данные Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

"В июне представители Еврейской конфедерации Украины встретились с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, чтобы обсудить проблему антисемитизма в стране и разработать способы эффективной борьбы с ним. Среди прочего мы договорились о регулярном обмене информацией. Самое тяжелое из правонарушений — дело хулигана-антисемита, забрасывавшего синагогу камнями. В июле в Кривом Роге 33-летний мужчина бросал камни, завернутые в бумагу с угрозами и ругательствами в адрес евреев, в здание синагоги Бейс Штерн Шульман. Камни разбили стеклянную дверь. Хулигана задержали", - сообщил Ложкин.

Кроме того, как рассказал президент ЕКУ, в июле 2019 года жители Чернигова начали находить в почтовых ящиках листовки, разжигающие межнациональную рознь.

"Листовки были озаглавлены "Освобождение Украины от власти евреев" и содержали материалы откровенно антисемитского характера. По факту произошедшего также открыто досудебное расследование", - отметил Ложкин.

Как сообщил президент ЕКУ, также во Львове вандалы разрисовали остановку общественного транспорта фашистской символикой, а в Черкассах похоронное бюро использовало оскорбительные антисемитские высказывания на рекламных вывесках. Остальные случаи касались, в основном, пропаганды антисемитизма в интернете. Два из одиннадцати уголовных производств были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Остальные разбирательства продолжаются. Также МВД сообщило, что осуществляет постоянную профилактическую работу по недопущению подобных правонарушений.

"Мы благодарны министерству за бдительность и готовы, со своей стороны, сообщать о зафиксированных правонарушениях. Кроме того, мы планируем продолжить работу над украинским законодательством в части борьбы с проявлениями антисемитизма — уже с новым составом парламента", - подчеркнул Борис Ложкин.