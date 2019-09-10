Сенцов не стал комментировать действия властей Украины: Я пока не могу разобраться до конца

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский знает, что он делает для страны, но подчеркнул, что не относится к его сторонникам.

"Надеюсь, что Зеленский знает, что он делает, и он сделает для страны так, как нужно", - сказал Сенцов на первой после освобождения пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он отметил, что так как президент заявил, что будет второй этап освобождения, то у властей, скорее всего, есть некие договоренности и дальнейший план по освобождению удерживаемых и политзаключенных.

"Не хочу комментировать действия властей, им виднее. Не в том смысле, что делайте, что хотите. Я пока не могу разобраться до конца", - добавил он.

Среди прочего Сенцов подчеркнул, что не считает, что принадлежит "к табору Зеленского либо к любому другому табору", "я сам по себе".