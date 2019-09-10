Участники так называемой "Самообороны Крыма" подозреваются в пытках крымскотатарского активиста Аметова – прокуратура АРК

Правоохранительные органы подозревают участников так называемой "Самообороны Крыма" в похищении и пытках, которые привели к смерти крымскотатарского активиста Решата Аметова.

"Более пяти лет назад в оккупированном Крыму похитили и пытали до смерти крымскотатарского активиста Решата Аметова. Выступая против оккупации полуострова, он вышел на одиночный пикет и не вернулся к своей семье и родным. Благодаря сотрудничеству прокуратуры, полиции и правозащитной организации сегодня раскрыто преступление и уведомлены о подозрении похитители, которые были участниками "Самообороны Крыма", - рассказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов в видеосообщении, размещенном на странице прокуратуры АРК в Фейсбуке.

По его словам, руководил похищением "бывший военный армии РФ, который в том числе воевал на востоке Украины".

В Телеграм-канале прокуратура АРК информирует, что двое участников "Самообороны Крыма" и бывший военнослужащий ВС РФ подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

"Подозреваемые объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении прокуратуры.

На сайте МВД Украины размещены данные об объявлении в розыск указанных лиц.

Как сообщалось, в начале марта 2014 года был похищен и впоследствии найден убитым в результате жестоких пыток Решат Аметов - отец трех малолетних детей, мусульманин по вероисповеданию. Ранее он принимал участие в мирном протесте против оккупации Крыма российскими войсками.

В Меджлисе крымскотатарского народа заявляли, что факт незаконного задержания и принудительного этапирования Аметова с Центральной площади Симферополя зафиксировали журналистами на видео.