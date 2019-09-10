События

12:09 10.09.2019

Участники так называемой "Самообороны Крыма" подозреваются в пытках крымскотатарского активиста Аметова – прокуратура АРК

2 мин читать
Участники так называемой "Самообороны Крыма" подозреваются в пытках крымскотатарского активиста Аметова – прокуратура АРК

 Правоохранительные органы подозревают участников так называемой "Самообороны Крыма" в похищении и пытках, которые привели к смерти крымскотатарского активиста Решата Аметова.

"Более пяти лет назад в оккупированном Крыму похитили и пытали до смерти крымскотатарского активиста Решата Аметова. Выступая против оккупации полуострова, он вышел на одиночный пикет и не вернулся к своей семье и родным. Благодаря сотрудничеству прокуратуры, полиции и правозащитной организации сегодня раскрыто преступление и уведомлены о подозрении похитители, которые были участниками "Самообороны Крыма", - рассказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов в видеосообщении, размещенном на странице прокуратуры АРК в Фейсбуке.

По его словам, руководил похищением "бывший военный армии РФ, который в том числе воевал на востоке Украины".

В Телеграм-канале прокуратура АРК информирует, что двое участников "Самообороны Крыма" и бывший военнослужащий ВС РФ подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

"Подозреваемые объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении прокуратуры.

На сайте МВД Украины размещены данные об объявлении в розыск указанных лиц.

Как сообщалось, в начале марта 2014 года был похищен и впоследствии найден убитым в результате жестоких пыток Решат Аметов - отец трех малолетних детей, мусульманин по вероисповеданию. Ранее он принимал участие в мирном протесте против оккупации Крыма российскими войсками.

В Меджлисе крымскотатарского народа заявляли, что факт незаконного задержания и принудительного этапирования Аметова с Центральной площади Симферополя зафиксировали журналистами на видео.

Теги: #крым #татары #прокуратура #пытки #похищение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:51 10.09.2019
СВР и посольство Украины возвращают из США картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны

СВР и посольство Украины возвращают из США картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны

05:13 10.09.2019
Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

18:12 09.09.2019
Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

16:49 09.09.2019
Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

16:06 09.09.2019
Прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний

Прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний

14:00 09.09.2019
ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

13:11 09.09.2019
Вышинский по-прежнему остается подозреваемым в деле о госизмене – прокуратура АРК

Вышинский по-прежнему остается подозреваемым в деле о госизмене – прокуратура АРК

12:58 09.09.2019
Организаторам незаконных выборов на полуострове объявлено о подозрении - прокурор Крыма Мамедов

Организаторам незаконных выборов на полуострове объявлено о подозрении - прокурор Крыма Мамедов

15:11 08.09.2019
Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе

Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе

12:52 08.09.2019
Проведение Россией "местных выборов" в Крыму является нарушением международного права и свидетельствуют о необходимости усиления давления на РФ – МИД Украины

Проведение Россией "местных выборов" в Крыму является нарушением международного права и свидетельствуют о необходимости усиления давления на РФ – МИД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Харьковщине на территории полигона горят торфяники

Порошенко вновь не прибыл в ГБР, адвокат принес его показания

Форум YES соберет в Киеве более 400 участников из 26 стран

Трамп заявил о возможности присоединиться к переговорам в нормандской формате, если это потребуется их участникам

Зеленский в четверг встретится с президентом Финляндии Ниинистё в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

В Станице Луганской готовят площадку для техники, которая будет восстанавливать мост, НВФ до сих пор не убрали свои фортификации

На Харьковщине на территории полигона горят торфяники

СМИ назвали имя возможного информатора спецслужб США, "эвакуированного" из России

Порошенко во вторник вызван на допросы в ГБР по двум делам – пресс-секретарь Бюро

TEPCO, возможно, придется разбавлять загрязненную воду с Фукусимы-1 и сливать ее в океан

Порошенко вновь не прибыл в ГБР, адвокат принес его показания

Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, заявляет Кулеба

Сотрудник НАПК незаконно копировал личные данные из деклараций руководства теруправления ГБР, Генпрокуратуры и судей

Форум YES соберет в Киеве более 400 участников из 26 стран

Четырем бывшим крымским политзаключенным в Киеве купят жилье – Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА