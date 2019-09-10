События

11:35 10.09.2019

В Станице Луганской готовят площадку для техники, которая будет восстанавливать мост, НВФ до сих пор не убрали свои фортификации

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В Станице Луганской готовят площадку для техники, которая будет восстанавливать мост, НВФ до сих пор не убрали свои фортификации

Украинская сторона проводит подготовительные работы по оборудованию площадки для установки тяжелой строительной техники у разрушенной части моста через р.Северский Донец в районе пгт Станица Луганская Луганской области, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"В частности, представители ООО "Флангер" проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также, провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (положен щебень на протяженности до 600 м) в направлении разрушенного моста", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

В свою очередь, оперативно-пиротехническое подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводило работы по обследованию участка местности для организации дороги - технологического подъезда к разрушенной части моста.

Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста, подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, по данным украинской стороны СЦКК, незаконные вооруженные формирования не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения. "Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убраны фортификационные сооружения непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК) и за мостом (бетонные сооружения - огневые точки)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Украины в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

2 сентября украинская сторона демонтировала последнее фортификационное сооружение, расположенное в районе КПВВ "Станица Луганская", и заявила о готовности к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста в Станице Луганской. В то же время было отмечено, что с неподконтрольной украинскому правительству стороны демонтаж сооружений, необходимый для строительства моста, не произведен.

Теги: #станица_луганская #оос #мост
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