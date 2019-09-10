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11:27 10.09.2019

На Харьковщине на территории полигона горят торфяники

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На Харьковщине на территории полигона горят торфяники

 Из-за сухой жаркой погоды в Харьковской области на отдельных участках общевойскового полигона отдельной механизированной бригады вблизи с.Клугино-Башкировка (Чугуевский район) произошло самовозгорание торфяников, которое провоцирует развитие низового пожара (горение травы, листьев, корней деревьев).

"В мероприятиях по локализации и ликвидации торфяного пожара задействовано более 50 военнослужащих и 7 единиц техники", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в информационном агентстве Министерства обороны в Харьковской области.

Собеседник агентства подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация о возможных взрывах боеприпасов не соответствует действительности, поскольку на территории полигона нет складов и хранилищ со взрывоопасными предметами или веществами. Занятия по боевой подготовке с выполнением практических стрельб на полигоне не проводятся.

"Угрозы жизни военнослужащих и гражданских лиц нет", - сообщили в информагентстве Минобороны в Харьковской области.

Как отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, в настоящее время в области сохраняется самый высокий - пятый - уровень пожарной опасности. За прошедшие сутки в области зафиксировано 75 случаев возгорания сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора, в результате чего было уничтожено около 30 га сухих растений.

Теги: #торфянники #пожар #харьковская_область
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