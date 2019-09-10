Порошенко во вторник вызван на допросы в ГБР по двум делам – пресс-секретарь Бюро

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко во вторник вызывается на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) по двум уголовным производствам, уточняют в Бюро.

"Сегодня Порошенко не явился на допрос, на который он был вызван на 9.30. Также он должен явиться сегодня на еще один допрос в ГБР. Пока мы не знаем, планирует ли он появляться", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова журналистам во вторник.

По ее словам, адвокат передал через канцелярию документы на имя следователя.

"Он (Порошенко) должен был быть допрошен сегодня в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое касается возможного захвата госвласти и невыполнения решения суда при проведении конкурса по отбору кандидатов в ВСП и назначения членов ВСП", рассказала пресс-секретарь.

Что касается второго допроса во вторник, то Иванова не уточнила время, но пояснила, что речь о другом уголовном производстве - "об отмене решения одного из руководителей райгосадминистрации Николаевской области по земле".

Пресс-секретарь также подчеркнула, что в настоящее время ГБР может только направлять повестки, без привода, поскольку Порошенко является народным депутатом и находится под иммунитетом.

"Применять принудительный привод или другие меры мы не можем без согласия Верховной Рады", - добавила она.