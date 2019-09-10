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10:15 10.09.2019

Порошенко вновь не прибыл в ГБР, адвокат принес его показания

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Порошенко вновь не прибыл в ГБР, адвокат принес его показания

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко во вторник утром снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), адвокат Игорь Головань принес его показания.

"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос", - сказал адвокат Головань журналистам во вторник у ГБР.

Он отметил, что принёс письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому делу.

"Сегодня мы подали собственноручные показания Петра Алексеевича Порошенко в том производстве, в котором он вызывался", - сказал адвокат.

При этом Головань подчеркнул, что эти показания обнародованы в СМИ, и изучив их, можно убедиться, что "за этими производствами ничего нет".

Как сообщалось, 6 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР, по словам адвоката, из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.

Директор ГБР Роман Труба тогда сообщил, что Порошенко вызвали в Бюро для получения показаний в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Теги: #гбр #порошенко #евросолидарность
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