Сотрудник НАПК незаконно копировал личные данные из деклараций руководства теруправления ГБР, Генпрокуратуры и судей

Сотрудник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) незаконно копировал конфиденциальную информацию из электронных деклараций руководства Киевского теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) и Генеральной прокуратуры Украины, судей и депутатов, вероятно, для передачи третьим лицам, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Сотрудник НАПК незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций конкретных людей и, вероятно, передавал ее третьим лицам. (…) Среди тех, в чью жизнь он "влез", 11 сотрудников Киевского теруправления ГБР. "Прошлись" по всему руководству - начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов", - написал Труба в своем Telegram-канале во вторник.

По его данным, круг лиц, декларации которых "заинтересовали" сотрудника НАПК, включает руководство Генеральной прокуратуры, судей, народного депутата Украины, депутата местного совета и сотрудников Национальной полиции.

Труба пояснил, что, используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, этот сотрудник загружал на отдельный носитель сведения, защищенные законом, - идентификационные коды, серии и номера паспортов, место жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации. "Делал он это все безосновательно и, что самое главное – незаконно", - отметил директор ГБР.

Он также сообщил, что благодаря оперативным действиям Нацполиции сотрудник Нацагентства уже уведомлен о подозрении.