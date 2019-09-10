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09:56 10.09.2019

Форум YES соберет в Киеве более 400 участников из 26 стран

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Форум YES соберет в Киеве более 400 участников из 26 стран

 16-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), которая пройдет в Киеве 12-14 сентября, будет посвящена теме "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" и соберет более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран.

Как сообщает пресс-служба YES, конференция организована Ялтинской Европейской Стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука и пройдет в Мыстецьком Арсенале.

"Форум будет посвящен теме государственного управления ради счастья, в частности, анализу связанных с этим основных проблем современности... Особое внимание будет уделено ключевым глобальным вызовам настоящего и поиска путей к их решению с помощью государственного управления ради счастья. На встрече YES будут представлены результаты нового всемирного исследования на тему счастья и государственного управления", - говорится в сообщении.

Ожидается, что конференция также даст участникам всестороннее представление об Украине после президентских и парламентских выборов: какие основные задачи стоят перед новым руководством, какие пути их решения предусмотрены и кто именно этим будет заниматься.

"Для украинского народа изменения становятся рецептом от болезней прошлого и девизом будущего. Так что это очень хорошая идея обсудить глобальные изменения здесь, в Киеве. Это то, чем в течение 15 лет занимается YES, предоставляя платформу для обсуждения будущего Европы и мира. Мы твердо верим, что лучший способ предсказать изменения - это реализовать их. В содействии этом и заключаются миссия и задача YES", - сказал председатель набсовета YES, президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский.

Планируется также обсуждение участниками форума изменений в Украине и мире, а также пути дальнейшего развития. "Перед нами огромные вызовы - глобальная конкуренция между Китаем и Западом, технологические преобразования, неравенство, экологический кризис и вопросы безопасностные риски. Но где та главная сила, которая направляет и двигает нас вперед? Мы поговорим об этом с лучшими умами мира во время уникального мозгового штурма в одном из самых интересных мест Европы, столице Украины, Киеве", - отметил основатель и член набсовета YES Виктор Пинчук.

Как сообщалось, 16-я ежегодная встреча YES состоится 12-14 сентября в Киеве, в рамках мероприятия пройдут Форум региональных государственных служащих и Форум молодых лидеров. Ранее анонсировалось участие в обоих форумах более 100 представителей местных органов исполнительной власти, депутатов местных советов и общественных активистов, а также более 100 студентов и молодых лидеров из всех регионов Украины.

YES – ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, которые выступают за изменения в Украине.

YES основал в 2004 году бизнесмен Виктор Пинчук.

С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи перенесены в Киев.

Теги: #киев #yes #форум
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