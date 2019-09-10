Четырем бывшим крымским политзаключенным в Киеве купят жилье – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что для четырех крымских политзаключенных, вернувшимся после обмена в Украину государство купит жилье - говорится об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове.

"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру", - рассказа Денисова в эфире программы "Сейчас уже" на телеканале "Громадське" в понедельник.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен.