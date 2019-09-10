Денисова: Переговоры по освобождению остальных украинцев из РФ продолжаются

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что переговоры по освобождению украинских граждан из РФ продолжаются и выразила мнение, что еще один обмен может произойти уже до конца 2019 года.

"Я так думаю, что состоится", - сказала она в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник, отвечая на вопрос может ли следующих обмен состоятся уже в этом году.

По словам Денисовой, на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар.

При этом она добавила, что работа по освобождению продолжается.

"Очень сложные были переговоры, конечно, первыми были 24 моряка, а президент Зеленский занял такую позицию, чтобы добавить еще наших, что дало возможность вернуть именно 35. Мы не останавливаемся и проводим переговоры, и президент лично, и руководитель рабочей группы господин Ермак", - рассказала омбудсмен.