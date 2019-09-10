События

07:45 10.09.2019

Эскалация насилия не способствует решению социальных проблем - глава администрации Гонконга

2 мин читать
Эскалация насилия не способствует решению социальных проблем - глава администрации Гонконга

Продолжающиеся массовые беспорядки с применением элементов насилия в Гонконге не могут решить социальные проблемы, заявила во вторник журналистам глава администрации города Кэрри Лэм.

Одновременно она выразила сожаление тем, что некоторые иностранные представители, включая законодателей в некоторых странах, пытаются вмешиваться в ситуацию в Гонконге, являющуюся внутренним делом Китая.

"Для любой страны крайне неуместно вмешиваться в дела Гонконга", - подчеркнула глава администрации специального административного района Китая.

Она также выразила надежду, что больше никто из жителей Гонконга не будет выступать за иностранное участие в делах города.

В воскресенье участники протестов с пением гимна США и плакатами, призывающими США оказать помощь в освобождении города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию, призывающую конгрессменов принять ранее предложенный ими акт о правах человека в Гонконге.

В понедельник китайская англоязычная газета China Daily предупредила, что любые попытки отделить Гонконг от материковой части Китая обречены на провал, а участники протестных акций "должны прекратить испытывать терпение центрального правительства".

Издание отметило, что воскресные события в городе продемонстрировали, что за беспорядками в Гонконге стоят внешние силы.

"Гонконг - неотъемлемая часть Китая, и это суть, которую никто не должен оспаривать, ни демонстранты, ни иностранные силы, играющие в свои грязные игры", - говорится в редакционной статье издания.

Газета подчеркнула: "Демонстрации в Гонконге не имеют отношения к правам человека или демократии. Они являются результатом иностранного вмешательства. Чтобы сдержанность центрального правительства не была неправильно истолкована как слабость, пусть будет ясно, что сепаратизм в любой форме будет подавлен", - говорится в нем.

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, формирования системы проведения прямых выборов руководства города.

Теги: #гонконг #администрация #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 09.09.2019
Apple и Foxconn нарушили трудовое законодательство в Китае - СМИ

Apple и Foxconn нарушили трудовое законодательство в Китае - СМИ

06:09 09.09.2019
Китай не допустит отделения Гонконга - китайская газета

Китай не допустит отделения Гонконга - китайская газета

13:48 08.09.2019
Демонстранты в Гонконге призвали США освободить город от контроля Пекина

Демонстранты в Гонконге призвали США освободить город от контроля Пекина

08:21 08.09.2019
Землетрясение произошло на юго-западе Китая, один человек погиб, около 30 пострадали

Землетрясение произошло на юго-западе Китая, один человек погиб, около 30 пострадали

08:29 06.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" призывает украинских строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

Гендиректор "Запорожстали" призывает украинских строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

00:12 04.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

17:20 03.09.2019
Трамп пригрозил КНР более жесткими условиями торговой сделки и экономическими проблемами в случае затягивания переговоров

Трамп пригрозил КНР более жесткими условиями торговой сделки и экономическими проблемами в случае затягивания переговоров

15:24 03.09.2019
Крупнейшие нефтекомпании Китая наращивают темпы роста добычи газа

Крупнейшие нефтекомпании Китая наращивают темпы роста добычи газа

20:43 30.08.2019
США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - посол Китая

США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - посол Китая

09:20 29.08.2019
Власти Гонконга запретили массовые выступления, запланированные на субботу

Власти Гонконга запретили массовые выступления, запланированные на субботу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в четверг встретится с президентом Финляндии Ниинистё в Киеве

Боевики с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие

Учения "Rapid Trident-2019" пройдут 13-28 сентября с участием "ЛитПолУкрбрига"

Рябошапка пообещал скорую передачу в суд ряда резонансных дел

Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова: 10 освобожденных политзаключенных были помилованы президентом РФ

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранение - штаб ООС

Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии - Госкино

Американская разведка в 2017 году вывезла из России своего ценнейшего агента – телеканал

В Киеве состоится матч по мини-футболу между командами Украины и Азербайджана в составе ветеранов войны, получивших ампутации - Офис президента

Снаряды, запущенные КНДР, пролетели около 330 км, сообщили в Южной Корее

Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

ританский парламент официально приостановил работу до 14 октябр

В Киеве впервые состоится чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон"

Британский парламент отказался от предложения Джонсона о досрочных выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА