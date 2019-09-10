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07:12 10.09.2019

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранение - штаб ООС

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Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранение - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия…. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;  дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Опытного – из автоматического гранатомета; дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Зайцево - из минометов калибра 82 мм; дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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