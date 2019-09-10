Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии - Госкино

Продюсер и руководитель кинокомпании "МаГиКа-Фильм" Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Геннадий Кофман является одним из основателей и первым руководителем Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UА и Странствующего фестиваля Docudays UА в регионах Украины. Член жюри многих украинских и международных телевизионных и кинофестивалей. Член Национального союза кинематографистов Украины и Национального союза журналистов Украины, эксперт Госкино", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госкино в понедельник.

Как продюсер, Кофман создал более 30 документальных лент и ряд анимационных фильмов.