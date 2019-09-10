События

06:07 10.09.2019

В Киеве состоится матч по мини-футболу между командами Украины и Азербайджана в составе ветеранов войны, получивших ампутации - Офис президента

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В Киеве состоится матч по мини-футболу между командами Украины и Азербайджана в составе ветеранов войны, получивших ампутации - Офис президента

 11 сентября, в Киеве состоится международная товарищеская встреча по мини-футболу между командами Украины и Азербайджана в составе ветеранов войны, получивших ампутации, сообщает Офис президента Украины.

"Соревнования проводятся в рамках программ реабилитации защитников Украины через спорт, по инициативе уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко", - отметили в Офисе президента Украины в Телеграмм-канале.

Организаторами мероприятия выступили Национальный совет спортивной реабилитации защитников Украины, Украинская ассоциация футбола, Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции и Всеукраинская организация инвалидов войны, Вооруженных сил и участников боевых действий.

Матч начнется в 13:00 в учебно-тренировочном комплексе Федерации футбола Украины им. В. Банникова (г. Киев, переулок Лабораторный, 7А).

Теги: #матч #украина #азербайджан
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