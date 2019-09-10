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05:16 10.09.2019

Снаряды, запущенные КНДР, пролетели около 330 км, сообщили в Южной Корее

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Снаряды, запущенные КНДР, пролетели около 330 км, сообщили в Южной Корее

Снаряды малой дальности, запущенные Северной Кореей во вторник утром, пролетели около 330 км в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Согласно сообщению, снаряды были выпущены в 6: 53 и 7:12 из района близ города Кэчхон в провинции Пхенан-Намдо примерно в 80 км к северу от Пхеньяна.

Военные уточнили, что оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

Отмечается, что южнокорейские и американские разведывательные органы анализируют точный тип снарядов.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Военные также призвали Север "немедленно прекратить действия, которые усиливают напряженность".

Теги: #южкорея #снаряды #кндр
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