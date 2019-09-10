Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал - прокуратура

Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"29.08.2019 мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и сообщил оператору о том, что в камерах хранения на первом и втором этажах вокзального комплекса Киев-Пассажирский и в залах ожидания находятся взрывные устройства", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Киева в понедельник.

Правоохранители и пиротехники, которые выезжали место происшествия, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

"В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - подытожили в прокуратуре.