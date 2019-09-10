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04:27 10.09.2019

ританский парламент официально приостановил работу до 14 октябр

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Парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября, сообщают во вторник британские СМИ.
На это время депутаты прекращают обсуждение любых законодательных актов. Текущая парламентская сессия длится с июня 2017 года, она стала самой длинной в истории британского парламента почти за 400 лет.
Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время. Так, с 1980-х годов перерыв между сессиями парламента обычно длился не более недели.
Процедура приостановки работы парламента прошла согласно традиции. Герольдмейстер Вестминстерского дворца, известная как "черный жезл", призвала членов палаты общин в палату лордов.
14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.
Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. При этом британский премьер Борис Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.
В понедельник королева Британии Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.
Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Теги: #великобритания #работа #парламент #приостановка
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