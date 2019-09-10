События

04:23 10.09.2019

В Киеве впервые состоится чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон"

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11 сентября в 17:00 в Киеве впервые пройдет клубный чемпионат по гребле на лодках "Дракон" ICF 2019, который соберет более 1000 участников из разных стран мира, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"12-15 сентября на Оболонской набережной, а именно: на Киевском водном стадионе, можно будет увидеть, как лучшие команды со всего мира будут соревноваться за победу. Украину готовятся представлять 15 клубов из всех регионов: "Днепр", "Буревестник", "Кайзер", "Айронмен", "ДБС Киев", "Малая Флотилия", "АВС", "Атаман", "Гетьман", "Харьков" , "Драгонком", "Сальса" и другие", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник вечером.

Более 1000 участников из Китая, США, Канады, Венгрии, Германии, Чехии, Польши, Молдовы, Швеции и других стран приедут в Киев, чтобы продемонстрировать свое мастерство и побороться за победу.

Гребля на лодках "Дракон" - это гребля на большом каноэ, с головой дракона и хвостом. Двадцать спортсменов размещены в каноэ по десять с каждой стороны. На корме находится рулевой. Официальные соревнования проводятся только на 10-местных и 20-местных лодках на дистанциях от 200 до 2000 метров в мужском, женском и смешанном классах.

Теги: #киев #кгга #украина #чемпионат
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