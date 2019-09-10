Британский парламент отказался от предложения Джонсона о досрочных выборах

Члены палаты общин Великобритании во второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране, сообщают во вторник британские СМИ.

В поддержку досрочных выборов, которые предлагалось провести 15 октября, выступили 293 присутствовавших депутатов, против - 46. Однако многие депутаты 650-местного парламента решили не голосовать ни за, ни против. Для того, чтобы предложение премьер-министра Бориса Джонсона было одобрено, его должны были поддержать не менее двух третей членов палаты общин, однако такого результата достигнуть не удалось.

На прошлой неделе парламент также отверг аналогичное предложение правительства.

Джонсон предлагал повести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Перед голосованием оппозиционные партии Великобритании предупреждали, что не намерены поддерживать предложение премьера Бориса Джонсона о досрочных выборах.

Сразу после голосования по выборам британский парламент уходит на перерыв до 14 октября. Вновь проголосовать по вопросу досрочных выборах депутаты смогут только после возвращения, в результате, теперь досрочные выборы в Великобритании можно будет провести не раньше конца ноября, то есть уже после предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

Предложение Джонсона о выборах уже выносилось на голосование 5 сентября. Как и на этот раз, тогда Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге 5 сентября он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Джонсон считает, что Великобритания нуждается в досрочных выборах из-за того, что ему не удалось помешать парламенту проголосовать против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем, отмечают СМИ. Сам премьер неоднократно заявлял, что он всеми силами будет бороться за заключение сделки с ЕС, но не исключил, что готов на Brexit без сделки.

В понедельник королева Британии Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.