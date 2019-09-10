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03:19 10.09.2019

Депутат Николаевского горсовета задержан за взятку в $15000 – МВД

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Депутат Николаевского горсовета задержан за взятку в $15000 – МВД

Полицейские разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную депутатом горсовета одного из городов Николаевской области и его сообщником, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Подозреваемые задержаны сразу после получения $15 000 за передачу в аренду земельного участка площадью 200 м. кв. в одном из городов", - говорится в сообщении, на официальном сайте МВД Украины в понедельник.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

"Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 УПК Украины", - подытожили в МВД.

 

Теги: #взятка #украина #мвд #депутат
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